Задержанной грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 13 июля в районное отделение полиции поступило сообщение из Змиевской больницы о 36-летнем пациенте с ножевым ранением живота.При выезде на место полицейские установили, что в тот день злоумышленница находилась в гостях у своей сестры и ее мужа. Компания употребляла спиртные напитки, в ходе чего между супругами возникла ссора. В конфликт вмешалась 32-летняя сестра женщины, которая схватила со стола кухонный нож и ударила им потерпевшего в область брюшной полости.Сейчас женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.