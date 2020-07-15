Если вам внезапно до полуобморока захотелось погрызть орехов, это совсем не значит, что вы мутируете в белку. Просто организму не хватает энергии и полезных веществ.

Внутри ореховой скорлупы хранятся настоящие сокровища: витамины, белки, кальций, калий, железо и фосфор. При этом сложно определить, какой же из видов орехов самый-самый – каждый из них хорош по-своему.Так, привычные нам грецкие орехи, которые растут чуть ли не на каждой второй даче, полезны при авитаминозе и малокровии, бессоннице и нервных состояниях, сердечных хворях и гипертонии. Кроме того, вещества, содержащиеся в «греках», стимулируют защитные силы организма и умственную деятельность.Не менее распространенный в наших лесах фундук тоже может принести массу пользы. Именно в нем в идеальных пропорциях соединены микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты, важнейшие витамины и белки. Поэтому принимать эти дары природы надо при хроническом переутомлении, диабете, проблемах с предстательной железой.Арахис снижает уровень холестерина в крови, помогает оттоку желчи, а также «ухаживает» за сердцем, печенью и нервами. К тому же его позитивное действие распространяется на память и слух, а также стимулирует половую систему.Схожие свойства имеет и миндаль, однако он полезен также при излишке холестерина, повышенном давлении, ожирении, язвах и астме.А вот фисташки просто незаменимы для перекуса в течение тяжелого дня – они бодрят, тонизируют и активизируют мыслительный процесс. Кроме того, положительно влияют на работу сердца и печени.Кешью в основном выполняют поддерживающую функцию – они повышают иммунитет и улучшают обмен веществ, также показаны при депрессии, дистрофии и псориазе.Чемпионом же по содержанию всяческих полезностей являются кедровые орешки. Они улучшают работу сердца и сосудов, печени, желудочно-кишечного тракта, снижают давление, нормализуют состав крови, помогают во время простуд и стимулируют либидо.