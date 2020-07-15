Об этом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге 15 июля.

Министерство здравоохранения работает над рекомендациями, по которым в условиях карантина могут работать школы в новом учебном году.Среди вариантов, которые сейчас рассматриваются - температурный скрининг детей и сотрудников школы, а также антисептические мероприятия в помещении. Финальный список рекомендаций будет разработан в сотрудничестве с Министерством образования и науки уже в ближайшие недели - чтобы у школьников и владельцев заведений было время подготовиться.Как подчеркнул глава ведомства, среди рекомендаций по работе школ с 1 сентября рассматривается следующее:• Перед началом работы заведения всем работникам измеряют температуру.• Детям меряют температуру перед входом в заведение.• Работники и дети с температурой, выше 37,2 - не допускаются в заведение.• Родители, приводящие ребенка в учреждение, должны пользоваться масками.• Учреждения должны быть оснащены антисептиками.• Дети пользуются ими исключительно под присмотром воспитателя.«Это общие вещи. Все остальное, будет разработан нами на следующей неделе. И мы будем подавать это на утверждение. Чтобы все заранее знали, каким образом будут учиться наши дети, а также - чтобы владельцы учебных заведений имели достаточно времени и могли подготовиться к новому учебному году», - резюмировал Максим Степанов.