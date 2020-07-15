Фестиваль креативных индустрий «CreateKharkivFest» пройдет 17-18 июля в Харьковском национальном университете им. Каразина.К участию в мероприятии приглашаются представители творческих профессий, бизнеса, жители и гости Харькова.
Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, фестиваль объединит в себе различные сферы жизни города, включая культуру, творчество и инновации. Его цель - формирование и развитие сектора креативных индустрий, а также привлечение инвестиций в эту сферу.
В программе мероприятия - дискуссионные панели с зарубежными гостями и известными харьковчанами, подписание меморандума о намерении создать кластер креативных индустрий, модные показы, концерт с участием симфонического оркестра, хора и солистов Харьковского театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко.
Фестиваль будет транслироваться на Youtube-канале «CreateKharkiv». Также все желающие смогут задать вопросы на Telegram-канале мероприятия @LetsCreateKharkiv.
Отметим, что 17 июля фестиваль будет проходить в Колонном зале Северного корпуса Харьковского национального университета им. Каразина, а 18 июля - на территории Ботанического сада университета.
С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.