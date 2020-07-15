Из-за реконструкции «круглого рынка», стихийна торговля переехала под окна ближайшего жилого дома.

В результате реконструкции территории Круглого рынка, где раньше размещались десятки «барахольщиков», лишившиеся места для продажи своего товара торговцы перебрались под окна ближайших жилых домов.Как сообщают местные жители, предприниматели заняли также аллею, из-за чего невозможно пройти с коляской.«Правоохранительные органы все прекрасно знают, но никто ничего не делает. Если хочешь пройти с коляской, то сложно. Некоторые занимают своим товаром большую часть тротуара. Плюс, этим же продавцам товар носят с мусорок разные, так сказать, алкаши. Если раньше они толпились на базаре, то теперь под окнами», - пишут местные жители.