Климат в Украине меняется, так как погода резко переходит от летней жары до ливней, сухих гроз, пылевых бурь.

Смещение климатических зон

Погода в 2020 году в Украине

Об этом сообщает метеоролог Татьяна Адаменко.Погоду во всем мире можно назвать климатическим шоком. Изменения начались уже давно из-за глобального потепления. Климатологи ранее уже рассчитали несколько сценариев развития событий. В последнем, за 2019 год, говорится, что последующие пять лет будут самыми теплыми за все время наблюдений. Украина движется в этом направлении.Например, в Украине климатические зоны смещаются на север. Эта часть территории все больше приобретает черты северной степи. То есть, Полесье становится похожим на степь. Жара и засуха становятся все более катастрофичными.Также преобладают экстремальные погодные явления. Они зачастую начинаются в несвойственный для них сезон и на разных территориях, где ранее такого не было.Теперь и сезоны в Украине будут другие.Так, в стране была "розовая зима": отсутствовали морозы и снег, шли ледяные дожди. Вместе с тем не было как таковой и весны. Сезоны начинают смешиваться.- Март у нас был теплее, чем апрель, апрель соответствовал своим показателям, но май был холодней, чем апрель. Перепуталось все. При этом в текущем году было катастрофическое количество заморозков, - отметила метеоролог.Лето также не прошло без катаклизм: июнь был достаточно холодным, но в течении трех дней температура повысилась на 20 градусов.- Как результат - на территории страны преобладающий фон был 30-35 градусов, на юге - 37-38 градусов. В первой декаде июля высокие температуры - от 31 до 32 градусов были зафиксированы на западе страны, несмотря на ливни и сырость, на остальной территории - 33-37 градусов. В Луганской и Донецкой, южных областях температура повышалась до 39-41 градуса. И это после холодных мая и первой декады июня. Такие температурные супер-качели ранее были исключительным событием. Кстати, нынешний июнь занял четвертую позицию в рейтинге самых теплых июней за все время наблюдений, - рассказала Адаменко.