В части Московского, Слободского, Киевского и Основянского районов с 8:00 16 июля до 8:00 17 июля будет прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.Водоснабжение будет прекращено в части Московского района, ограниченной ул. Тюринской, ул. Моисеевской, р. Харьков, пр. Московским, ул. Академика Павлова, ул. Металлиста;- части Слободского района, ограниченной пр. Московским, ул. Полевой, пер. Золотым, пр. Гагарина, ул. Молочной, пл. Защитников Украины;- части Киевского района, ограниченной ул. Тюринской, ул. Моисеевской, р. Харьков, ул. Челюскинцев, ул. Астраханской, ул. Шевченко, ул. Исаевской, ул. Шаляпина, ул. Наринской;- части Основянского района, ограниченной пр. Московским, пл. Защитников Украины, ул. Молочной, пр. Гагарина, Гимназической набережной.С полным списком адресов можно ознакомиться здесь Телефон для справок: