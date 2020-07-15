Чем обернулся многочасовой ливень для предпринимателей, у которых затопило киоски на рынке Барабашово, показали на видео в группе «Харьков 1654».

Если ранее в соцсетях появились публикации, как работники рынка катаются по рядам на надувных матрасах, то теперь обнародована запись ущерба, который принесли«большая вода» и отсутствие нормальной системы ливневок.Как видно на кадрах, торговцы достали из контейнеров товар, чтобы просушить его и оценить масштабы потерь. Между рядами магазинов лежат коробки, содержимое которых продавцы разложили на картон. Бумажная тара во многих контейнерах также полностью мокрая.Как сообщалось ранее, что Харьков побил 139-летний рекорд по количеству осадков. По информации синоптиков, за 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 миллиметров осадков, что является абсолютным суточным рекордом не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений.Последний раз подобное было в 1881 году.Причиной таких обильных осадков стало прохождение через территорию области волны на холодном фронте, за счет чего развивалась интенсивная конвекция. Поскольку воздушные течения на высотах были очень слабыми, зона осадков стояла почти недвижимо над центральными районами области.