Под поселком Малиновка (Чугуевский р-н, Харьковская обл.) для обустройства детского лагеря вырубили деревья.

Как рассказали в ОО "Общественный контроль Слобожанщины", об инциденте сообщили жители поселка Малиновка.Местные жители сообщили, что возле Осиновского моста со стороны Малиновки неизвестные бензопилами вырезают деревья в посадке. Как оказалось, представители баптистской религиозной организации разбили лагерь для детей своей общины, вырезав при этом нескольких деревьев.На место происшествия вызвали полицейских, которые зафиксировали факт вырубки деревьев. С главой общины они провели разъяснительную беседу.