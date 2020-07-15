Ранее судимый мужчина систематически нецензурно оскорблял и угрожал физической расправой своим родителям.Как сообщает пресс-служба ГУНП, полицейские установили, что 66 и 67-летние пострадавшие проживают вместе с сыном, который злоупотребляет спиртными напитками, из-за чего между ними систематически возникали конфликты.
Во время ссор мужчина нецензурно выражался, унижал достоинство родных и выгонял их из дома. Полицейские неоднократно составляли относительно домашнего тирана административные протоколы по ч. 2 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Несмотря на профилактические беседы с обидчиком, его поведение в семье не изменилось и он продолжал совершать домашнее насилие.
Следователями Чугуевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. 14 июля правонарушителю сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.
В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в Чугуевский районный суд.
44-летнему мужчине грозит до 2 лет тюремного заключения.