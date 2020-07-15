Кашу можно приготовить из овсяной крупы или хлопьев. Крупа перед приготовлением замачивается на несколько часов и варится довольно долго: около 30–40 минут. Но она же при этом самая полезная и вкусная. Эти советы Lifehacker помогут получить идеальную кашу. На выбор — три разных способа.

Хлопья бывают разных видов. Экстра № 1 — тонкие, крупные и самые полезные из овсяных хлопьев. Время варки составляет 15 минут. Экстра № 2 — тонкие хлопья меньшего размера, варятся 5–10 минут. Экстра № 3 — тонкие и самые маленькие, подходят для детского питания. Варятся быстро: 2–5 минут. Геркулес — толстые крупные хлопья, обработанные паром и потому менее полезные. Варятся около 20 минут. Лепестковые — толстые хлопья, но нежнее, чем геркулес, и варятся быстрее: около 10 минут.Всегда читайте инструкцию на упаковке: там обозначено точное время варки конкретного вида хлопьев.Кашу можно готовить на молоке или на воде. Объем жидкости зависит от того, какую консистенцию вы хотите получить:– для жидкой каши на 1 часть крупы или хлопьев возьмите 3–3,5 части жидкости;– для полувязкой — пропорция 1 : 2,5;– для вязкой — 1 : 2.Для одной порции достаточно полстакана овсяной крупы или хлопьев.Если готовите кашу на плите, нагрейте воду или молоко. Когда жидкость начнет закипать, добавьте хлопья или крупу, подсластитель и щепотку соли. Помешивая, доведите кашу до кипения и убавьте огонь. Варите кашу до готовности, не забывая помешивать. Затем снимите с огня, накройте крышкой и дайте постоять пару минут. В конце добавьте топпинги, кусочек сливочного масла и подавайте к столу.Для приготовления в микроволновке, соедините в тарелке овсяные хлопья, воду, сахар и соль. Поместите в микроволновку и готовьте на максимальной мощности 1,5 минуты. Затем перемешайте кашу и включите печь еще на 20–40 секунд. Следите, чтобы овсянка не сбежала: если она закипит, значит, почти готова. Достаньте кашу и дайте постоять под крышкой несколько минут.Для приготовления в микроволновой печи лучше не использовать молоко: оно очень быстро убегает. Также лучше брать хлопья быстрого приготовления.Если готовить овсянку по утрам для вас — подвиг, займитесь этим вечером. Просто залейте хлопья быстрой варки (экстра № 2 или №3) горячим молоком или водой, добавьте по желанию остальные ингредиенты, остудите до комнатной температуры, накройте крышкой и уберите в холодильник. За ночь овсянка впитает в себя всю жидкость, и каша будет готова. Утром останется только подогреть ее в микроволновке.