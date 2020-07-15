Причиненные убытки составляют более 4 миллионов гривен.Как сообщает пресс-служба ГУНП, сотрудники киберполиции разоблачили 49 человек, которые продавали в интернете несуществующие товары и услуги, а также организовывали деятельность call-центров и выманивали данные банковских карточек граждан.
Злоумышленники вели деятельность в разных городах Украины, размещая в соцсетях и на сайтах объявлений размещали информацию по продаже одежды, обуви, бытовой техники, мебели и животных. Также правоохранители обнаружили фиктивные предложения по аренде жилья и услуг по переработке древесины.
Аналогичные преступления разоблачили в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях. Там правонарушители для своих махинаций создавали собственные вебсайты и требовали полную предоплату за товары и услуги. После получения денег мошенники исчезали.
Также в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях полицейские разоблачили незаконную деятельность call-центров.
Правонарушители звонили потерпевшим, представлялись работниками службы безопасности банков и выманивали информацию о реквизитах банковских карточек. На Ивано-Франковщине мужчина выдавал себя за полицейского и требовал деньги у людей за непривлечение к ответственности их родственников, которые якобы совершили преступление.
Всего правоохранители провели 107 обысков, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Установлена 49 человек, которые причастны к схеме онлайн-мошенничества. Из этого количества 30 фигурантам уже объявлено о подозрении. Десять злоумышленникиов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.