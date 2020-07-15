Миллионы обладателей пивных животов в разных странах мира могут столкнуться с невозможностью реализовать отцовские инстинкты. А всё потому, что жир в организме мужчины превращает мужской гормон тестостерон в женский эстроген.

Новое исследование показало, что пивной живот уменьшает вероятность мужчины испытать счастье отцовства почти наполовину. Ученые из Гарвардского университета доказали, что каждые лишне 5 см в объеме талии мужчины снижают вероятность стать отцом почти на 10%. Ну а крупный живот особенно опасен, как показали наблюдения. Их авторы выяснили, что жир в организме мужчины производит химическое вещество, которое превращает мужской гормон тестостерон в женский эстроген.Американские врачи взвесили и измерили объём талии почти 180 мужчин и женщин перед тем, как те прошли через процедуры ЭКО. Было установлено, что увеличение мужской талии на 5 см выше нормы снижает вероятность их любимых женщин забеременеть на 9% при каждой попытке экстракорпорального оплодотворения. А это значит, что мужчины с объёмом талии в 101 см на треть реже становятся отцами, по сравнению с теми, у кого этот объём составляет 81 см.Данная зависимость сохраняется даже при учете прочих факторов, влияющих на мужскую фертильность, к числу которых относят возраст и курение мужчин, а также возраст и вес их женщин. По словам авторов исследования, жир на животе мужчины представляет большую опасность, чем на боках, поскольку именно он производит самые вредные химические вещества в организме, пишет The Daily Mail.