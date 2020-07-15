В Харькове госпитализировали шестерых военнослужащих, которые получили ранения на Донбассе. Их разметили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, сообщает Укринформ со ссылкой на начальника регионального отделения информационного агентства Армия Inform Виталия Саранцева в среду, 15 июля.

– По официальным данным, с 9 по 14 июля в военный госпиталь поступили шесть раненых на Донбассе. Военные, получили травмы 14 июля, в госпиталь еще не поступали. Последний госпитализирован получил ранения 13 июля, – рассказал Саранцев.По его словам, госпитализированные имеют травмы различной степени тяжести: "Большинство травм – взрывные и осколочные".– Военным оказывается необходимая медицинская помощь. В крайне тяжелых случаях раненые будут доставлены самолетом в другие госпиталя, в том числе, в Киев. Сейчас такой необходимости нет, – заверил Саранцев.По его словам, на прошлой неделе из Харькова в Киев на продолжение лечения самолетом были доставлены 11 военных.Напомним, за сутки 14 июля сепаратисты 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранения получили семь украинских военных.