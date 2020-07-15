Ученые заявили о том, что наш мир ожидает кризис рождаемости, к которому он плохо подготовлен и который окажет «потрясающее» влияние на наше общество.

Показатели рождаемости свидетельствуют о том, что к концу столетия население фактически каждой страны мира снизится, сообщает ВВС.К 2100 году в 23 странах – включая Испанию и Японию – население сократится вдвое. Население также будет стремительно стареть: количество тех, кому исполняется 80 лет, будет сопоставимо с количеством новорожденных.Коэффициент рождаемости – среднее количество детей, которых могла бы родить женщина, - сокращается. Если его значение упадет ниже 2,1, население страны начнет сокращаться.В 1950-х годах женщина в среднем могла родить 4,7 ребенка. Теперь же ученые из Института по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья Университета Вашингтона показали, что в 2017 году коэффициент рождаемости составлял 2,4, а к 2100 году опустится ниже 1,7.Ученые считают, что это приведет к тому, что население планеты, которое достигнет 9,7 миллиарда человек к 2064 году, снизится до 8,8 миллиарда к концу столетия.- Это очень серьезно, население большей части мира сокращается. Я думаю, это очень тяжело понять и осознать, насколько это важно. Это необычно, и нам придется реорганизовать сообщества, - заявил профессор Кристофер Мюррей.Ожидается, что к концу столетия население Японии сократится с 123 миллионов по данным 2017 года до 53 миллионов. Население Италии за тот же период сократится с 61 миллиона до 28 миллионов человек. Это две страны из 23, в число которых также входят Испания, Португалия, Таиланд и Южная Корея, в которых количество населения сократится вдвое.Китай, который является самой густонаселенной страной мира, достигнет пика численности населения в ближайшие четыре года (1,4 миллиарда), но к концу 2100 года численность населения снизится до 732 миллионов.Ученые связывают падения коэффициента рождаемости с тем, что все большее количество женщин получает доступ к образованию и возможность строить карьеру, а также с тем, что доступ к средствам контрацепции становится все более легким. Поэтому многие женщины предпочитают рожать меньшее количество детей.Вместе с тем, эти показатели не должны быть сигналом к ограничению прав женщин или доступу к средствам контрацепции. Исследователи призывают искать другие пути стимулирования рождаемости.Снижение рождаемости может привести к существенному изменению структуры общества. Ожидается, что количество детей в возрасте до пяти лет сократится с 681 миллиона в 2017 до 201 миллиона в 2100. А вот количество людей старше 80 вырастет со 141 миллиона в 2017 до 866 миллионов в 2100.Некоторые страны пытаются бороться с резким снижением рождаемости, открывая границы для мигрантов. Но эта политика становится все менее эффективной, поскольку с этой проблемой сталкивается все больше стран.В некоторых странах также создают более благоприятные условия для пар, у которых появляются дети, уход за ребенком делают бесплатным, применяют финансовые стимулы и льготы при устройстве на работу. Но это работает не всегда.Например, Швеции удалось поднять коэффициент рождаемости с 1,7 до 1,9, но этот показатель в Сингапуре все еще находится на уровне 1,3.- Если эти прогнозы хотя бы на половину правдивы, миграция будет необходимостью для всех наций, а не опцией. Чтобы преуспеть, нам нужно на фундаментальном уровне переосмыслить глобальную политику. Распределение людей трудоспособного возраста будет иметь ключевое значение для процветания или упадка человечества, - заявил Ибрагим Абубакар из Университетского колледжа Лондона.