Мужчина совершил преступление на глазах у правоохранителей.Как сообщает пресс-служба областного главка, преступление произошло днем 14 июля, неподалеку в Холодногорском районе. Мужчина толкнул 31-летнюю женщину, выхватил сумку из рук и скрылся с места происшествия.
Работники полиции стали свидетелем преступления и оперативно задержали злоумышленника, при котором были обнаружены вещественные доказательства.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Если вина задержанного будет доказана, его ждет наказание до 6 лет лишения свободы.