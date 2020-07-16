Три четверти украинцев (73,3%) сомневаются в честности и порядочности окружения Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса от центра Разумкова и фонда Деминициативы им. Кучерива.40,5% граждан согласны, что президент является честным и порядочным человеком, но о большинстве членов его политической команды этого нельзя сказать.Опрос Центра Разумкова и Деминициатив9% респондентов склоняются к ответу о честности и порядочности и президента, его политической команды.33% придерживаются мнения, что ни Зеленский, ни большинство членов его политической команды не являются честными и порядочными людьми.