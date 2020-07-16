Вместо памятника истории – торговый центр. Дом 28 на улице Сумской, где жил и творил известный во всем мире пианист и композитор Сергей Борткевич, обречен на уничтожение. Активисты пытаются отстоять здание, потерявшее на волне декоммунизации обязательство по сохранности со стороны владельцев, и мечтают установить на нем мемориальную доску в честь выдающегося земляка.

Здание отстаивают активисты

Атмосфера в доме располагала к творчеству

Борткевич неоднократно выступал в Харькове

Дом национализировали большевики

Поиски произведений Борткевича продолжаются

Временная комиссии Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте градостроительства и архитектуры облгосадминистрации поддержала проект реконструкции здания на ул. Сумской, 28 в торгово-офисный центр.– Над домом на Сумской, 28 нависла реальная угроза. Его утрата будет большой трагедией не только для Харькова, но и для культуры как минимум четырех стран. Человек, который там жил, принадлежит в первую очередь Украине, но не в меньшей степени – Польше, Германии и Австрии. Звали этого человека Сергей Борткевич. Его называют последним романтиком в музыке и украинским Рахманиновым, – говорит культуролог, искусствовед, профессор НТУ «ХПИ», член Консультативного совета по охране культурного наследия при Управлении культуры и туризма ХОГА Михаил Красиков. – Дом Борткевича – одно из старейших зданий на Сумской. Он не является памятником архитектуры. Однако есть такой термин – «исторически ценная застройка», который как раз применим к данному зданию. Такую архитектуру полагается максимально сохранять. Но, к сожалению, в нашем городе подобные рекомендации не действуют – ценные здания и даже памятники архитектуры, истории, культуры сносят одним махом, не говоря уж о жестоких перестройках, заменах окон, дверей, уничтожении декора. И никто никогда не понес за это наказание.Вопрос о том, чтобы снять со здания, которое являлось памятником истории, охранный номер, был поднят в связи с декоммунизацией.– Еще в начале 1980-х в подвале дома на ул. Сумской, 28 располагалась булочная, которую харьковчане привыкли называть «Булкой», а заодно так называлась и прилегающая часть сквера, где «тусовались» неформалы. А в начале ХХ века, в годы, предшествовавшие революции, там располагалась кофейня, которая была местом явок большевиков. Именно поэтому в 1991 году здание было внесено в Госреестр как памятник истории. Нынешний владелец здания, воспользовавшись процессом декоммунизации, обратился с предложением о снятии с дома охранного номера. Вопрос был вынесен на заседание Консультативного совета по охране культурного наследия при Управлении культуры и туризма ХОГА. Я выступил категорически против и предложил выход из положения путем смещения акцентов – оставить зданию статус памятника истории не потому, что там собирались революционеры, а потому, что в нем жил и творил всемирно известный композитор и пианист Сергей Борткевич, – рассказывает Михаил Красиков. – Тогда меня поддержала только Екатерина Черкасова – доктор архитектуры, профессор, завкафедрой реконструкции и реставрации архитектурных объектов Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры. По ее мнению, здание имеет также архитектурную ценность, потому что, будучи угловым, создает образ этого фрагмента Сумской. Однако мы остались в одиночестве – больше никто из членов совета не проголосовал за сохранение статуса этого дома как памятника истории.По словам Михаила Красикова, соответствующее письмо было отправлено в профильное министерство, а владелец памятника подал в суд заявление о разрыве охранного договора на объект. Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил этот иск, а Управление культуры не подало апелляцию в установленный срок.– Наша группа SaveKharkiv неоднократно обращалась с просьбой пересмотреть решение и вернуть зданию статус памятника истории, но каждый раз получала только отписки за подписью начальника Управления культуры и туризма, – продолжает Михаил Красиков. –Буквально на днях написали письмо министру культуры и руководству области с просьбой включить здание на Сумской, 28 в число памятников истории и сохранить его – Если власть не пойдет нам навстречу, уничтожение дома Борткевича будет на ее совести. Сохранить фасад этого здания – абсолютно реально, реставрация возможна, были бы желание и хоть капелька местного патриотизма. Более того, на доме должна появиться мемориальная доска в память о Сергее Борткевиче. Пусть строят торговый центр в другом месте – зачем же ломать и облик Сумской, и нашу культурную память?Дом на Сумской, 28 был построен в середине XIX века профессором медицинского факультета университета Фридрихом Альбрехтом, где он и проживал со своей семьей. Кстати, это здание запечатлено на самых первых харьковских фотографиях, сделанных в 1864 году знаменитым фотографом Василием Досекиным, и уже один этот трогательный факт, по мнению Михаила Красикова, обязывает потомков сохранить кусочек Харькова, не изменившийся за 156 лет.– В 1871 году Фридрих Альбрехт умер, и дом купил приехавший из Витебской губернии Эдуард Борткевич – очень богатый человек с хорошо развитой предпринимательской жилкой. Он занимался производством винно-водочных изделий – построил соответствующий завод на ул. Конторской в Харькове. Кроме того, выкупил имение в селении Артемовка на окраине слободы Мерефа Харьковского уезда и построил там винокуренный и стекольный заводы. И по сегодняшний день мерефяне с благодарностью вспоминают этого человека, так как заводы являются основой экономики их города. Кроме того, Борткевич с супругой были известны на Слобожанщине как меценаты и благотворители, – рассказывает Михаил Красиков.Именно в доме на Сумской, 28 появился на свет Сергей Борткевич. Атмосфера, в которой рос мальчик, располагала к творчеству. Его мать, Софья Казимировна, была из очень музыкальной семьи – бабушка Сергея, Тереза Ушинская, не только прекрасно владела фортепиано, но также сочиняла фортепианные пьесы. Софья, уже став матерью четверых детей, окончила в Харькове музыкальное училище, основанное знаменитым пианистом и дирижером Ильей Слатиным. Мама стала для Сережи первым педагогом.– Софья Борткевич, кроме того что была замечательной пианисткой, еще и организовала Общество попечения о нуждающихся учениках Харьковского музыкального училища и стала его председателем. И за это мы должны быть ей благодарны, поскольку возможность учиться получили дети из небогатых семей, – замечает Михаил Красиков.Сергей Борткевич получил очень хорошее образование. В Харькове он учился в 3-й гимназии на ул. Гоголя, а также окончил музыкальное училище. Занимался он у Ильи Слатина и Альберта Бенша — очень требовательных педагогов.– Когда Сергей окончил гимназию, отец настоял на получении «нормальной» профессии, которой, конечно же, была юриспруденция. Сергей поступил в Петербургский университет, но одновременно продолжил музыкальное образование в Петербургской консерватории. Среди его учителей были незаурядные музыканты – Александр Глазунов, Анатолий Лядов и другие, – рассказывает Михаил Красиков.Однако обучение в университете было прервано – из-за студенческих волнений его закрыли. Сергей уехал за границу, где полностью посвятил себя музыке. Два года совершенствовался в Лейпцигской консерватории, учился у Альфреда Райзенауэра – ученика Ференца Листа – и других светил европейской музыки, удостоился Шумановской премии как лучший студент, параллельно с учебой начал концертировать.– В 1904 году Сергей Борткевич приехал в Харьков, где с большим успехом выступил в самом престижном месте – Доме дворянских собраний, – рассказывает культуролог. – Тогда же в Харькове он женился на школьной подруге своей сестры Елизавете Гераклитовой и уехал с молодой женой в Германию. Он преподавал в Консерватории Клиндворта-Шарвенки в Берлине, писал музыку, выступал с концертами. В то время он был широко известен не только как пианист, но и как композитор. Его произведения издавались в Германии. Крупнейшим сочинением того периода является Первый фортепианный концерт. Произведения Сергея Борткевича с большим успехом исполняли именитые музыканты того времени – Мария Дюбуа, Рауль Кочальский, Игнац Фридман и другие.Сергей Эдуардович неоднократно посещал Харьков, он побывал на родине в 1908, 1910, 1912 годах и выступал с концертами, вызывавшими восхищение публики.– В один из его визитов в Харьков уже в качестве зрелого мастера известный критик того времени, который писал под псевдоним Риголетто, опубликовал заметку в газете «Утро», где точно определил суть исполнения и характер собственной музыки Сергея Борткевича, – «изящество, вкус, интеллигентность». Эти три слова исчерпывающе характеризуют его и как человека, – уверен Михаил Красиков.С началом Первой мировой войны Борткевичей депортировали из Германии как подданных Российской империи. И Сергей вместе с женой вернулся в дом, в котором родился, – на Сумскую, 28. В Харькове он выступал с концертами и параллельно открыл свои музыкальные классы – сначала на Сумской, 104, а затем перевел их в собственный дом.– Педагогом он, видимо, был хорошим, потому что классы пользовались большим успехом, – отмечает Михаил Красиков.В доме на Сумской, 28 композитор прожил с 1914 по 1920 год и написал здесь довольно большое количество произведений.– Музыку Борткевича исполняют сегодня во многих странах, звучит она и на международных конкурсах – исполнители любят ее за яркость, эмоциональность. С огромным удовольствием исполняют Борткевича студенты харьковского музучилища и университета искусств, – говорит культуролог. – И эти произведения, которыми восхищается мир, были созданы у нас, в Харькове – на улице Сумской, 28!Когда пришли большевики, они национализировали дом композитора в Харькове, разграбили имение в Артемовке, арестовали Сергея Борткевича и его мать – ведь они были для новых властей буржуями. Все могло бы очень плохо кончиться.– Его спасло то, что он был профессором Народной консерватории, где проводил бесплатные занятия для бедняков, мечтавших заниматься музыкой, – рассказывает Михаил Красиков. – Семье Сергея Борткевича в ноябре 1920 года удалось эмигрировать, она поселилась сначала в Константинополе (Турция), а в 1922 году ― в Вене, где музыкант продолжал заниматься исполнительской, композиторской и преподавательской деятельностью, был профессором Венской консерватории. В Вене он провел оставшиеся годы жизни. Умер 25 октября 1952 года.За свою жизнь Сергей Борткевич написал две симфонии, три оркестровые сюиты, оперу «Акробаты», ряд инструментальных концертов, сочинял камерную и вокальную музыку, а также произведения для детей.– Правда, какое-то время он был забыт, а в СССР его имя вообще было под запретом. Однако в конце ХХ столетия творчество Борткевича заново начали открывать, причем представители разных стран, – продолжает Михаил Красиков. – Например, Багвана Тадани – индийский музыкант, который живет в Канаде, – будучи фанатом Борткевича, разыскал ноты его произведений и начал вводить их в музыкальный и научный оборот. В Германии, Нидерландах, Великобритании, России и других странах тоже нашлись музыканты и музыковеды, которым интересна такая музыка. Из 74 известных произведений Борткевича найдено 59, поиски продолжаются. Многие сочинения композитора не были утеряны благодаря его близкому другу и почитателю, пропагандисту его творчества, прославленному нидерландскому пианисту Гуго ван Далену. Таким образом, мы имеем возможность наслаждаться многими произведениями Борткевича.Большой вклад в продвижение искусства уроженца нашего города, по словам Михаила Красикова, внес известный пианист и дирижер Николай Сук, под руководством которого в Киеве в 2000 году прозвучал Первый фортепианный концерт Борткевича.– В 2001 году еще один дирижер – Николай Сукач – представил в Киеве и Чернигове Первую симфонию ре мажор Сергея Борткевича, – добавляет культуролог. – И, кстати, симфонический оркестр харьковской консерватории под руководством Николая Сукача тоже исполнил в 2004 году это произведение. Симфония называется «С моей родины», и в ней, как пишет театровед Инга Долганова, «чувствуется славянская распевность, навеянная вольными просторами Слобожанщины». А что же родина, Харьков? Помнит ли, знает, сбережет ли дом человека, который является гордостью не только Слобожанщины, но и всей Украины?