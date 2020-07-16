Чем больше волокон или клетчатки содержит ваш завтрак, тем выше вероятность защититься от целого ряда недомоганий, включая диабет, болезни сердца и даже рак. И вот несколько продуктов питания, которые обязательно стоит включать в утренний прием пищи.

Сегодня всё большее количество россиян предпочитает американский тип завтрака в виде хлопьев с молоком. Но необходимо делать выбор в пользу хлопьев, которые изготовлены из цельнозерновых продуктов. В них содержится гораздо больше клетчатки. Добавьте в чашку с хлопьями бананов, ягод, миндаля и грецких орехов.Куриные яйца - великолепный источник белковой пищи. Но если вы дополняете яйца ещё и некоторым количеством зелени вроде шпината, брокколи или даже авокадо, то получаете идеальный по содержанию клетчатки завтрак.Ещё наши дедушки и бабушки говорили, что геркулесовая каша - пища чемпионов. И это правда, поскольку в одной тарелке каши содержится около 4 граммов волокон. Добавьте туда немного фруктов и орехов, если каша не кажется вам слишком приятной на вкус.Сегодня во многих супермаркетах можно купить полезный для здоровья цельнозерновой хлеб, который содержит множество клетчатки. Если вам нравятся тосты, готовьте их из такого хлеба, дополняя миндальным маслом или кусочками банана.В одном маленьком сладком картофеле 3 г клетчатки. Сварите его или поджарьте, добавьте немного семечек и орешков. Это прекрасный, полезный для организма завтрак, пишет The Health Site.