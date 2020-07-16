Затопленные машины и плавающие на надувных матрасах горожане – в начале этой недели Харьков накрыл невиданный за последние 140 лет ливень. Как харьковчане пережили последствия стихии?

По данным синоптиков, за один день на Харьков обрушилось 150% месячной нормы осадков.– Начиная с вечера 13 июля и до девяти утра 14 июля по Харькову и области прошли сильные дожди. За 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом за весь период наблюдений, – сообщила «Вечернему Харькову» начальник отдела метеопрогнозов Харьковского регионального гидрометцентра Евгения Ляшенко. –Такого еще не было, это абсолютный рекорд по количеству выпавших осадкой в течение суток.Проливной дождь затопил улицы города, кое-где вода стояла по колено – ни пройти, ни проехать было невозможно. Дороги превратились в реки, а ступеньки магазинов и подземных переходов – в каскадные водопады.Многие харьковчане восприняли последствия стихии со здоровой долей оптимизма. Соцсети буквально пестрят видеосюжетами, на которых горожане бороздят водную гладь харьковских улиц на надувных матрасах, рассекают по затопленному ТЦ «Барабашово» на надувном розовом фламинго и танцуют в воде брейк-данс.Правда, некоторым владельцам автомобилей было не до смеха – их машины наполовину ушли под воду.– Поехал на работу на машине – даже не предполагал, что все настолько плохо. Едва выехал со двора и… нырнул в буквальном смысле, – рассказывает менеджер Валерий. – Вода наполовину закрыла стекла. Машина заглохла. Сижу и думаю: как выходить? Стоит открыть дверь, затопит весь салон. А вода уже просачивается! Пришлось выбираться. Машину бросил. Сам чуть ли не по пояс в воде. А ведь выходил чистенький, наглаженный, в рубашечке свежей. Зла не хватает. Где наши коммунальщики? Ливневки кто-то вообще чистит? В общем, в моем лексиконе нормальных слов уже не осталось.Многих водителей стихия оставила без номерных знаков.– Хватился – номера нет. Как дальше ехать без номера? – сокрушается охранник Александр.Товарищей по несчастью у него немало – в полиции собралась целая коллекция номерных знаков, которых машины лишились из-за непогоды.Не до веселья и харьковчанам, в чьи жилища проникла вода. Водопад с потолка, расставленные по всему подъезду тазики, плавающая в подвалах консервация и собака верхом на подтопленной будке – такие фото и видео буквально заполонили соцсети.Сергей живет в частном секторе на ул. Клочковской. Говорит, что для этого района подтопление во время дождей – дело привычное, но такого еще не было.– Рано утром встал – дождь по-прежнему идет. Смотрю – в хате вода на полу стоит. Я во двор – а там бассейн. Я в подвал – а там воды чуть ли не по пояс. Сарай тоже затопило – утки плавают, куры орут, за насест дерутся. Короче, полный апокалипсис, – комментирует Сергей. – Стал звонить на 1562 – там трубку не берут. Позвонил в МЧС.Начальник отдела по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, средствами массовой информации и связей с общественностью ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин подтверждает: без работы спасатели не сидели – с самого утра откачивали воду в Киевском, Индустриальном, Новобаварском, Немышлянском, Основянском районах– Для откачки воды были задействованы девять единиц спецтехники и 27 человек личного состава, – сообщил Игорь Лупандин.Не сладко пришлось и жильцам харьковских высоток. Надежда Петровна, проживающая на последнем этаже салтовской девятиэтажки, до сих пор глотает сердечные капали.– Вот смотрите, – обводит она рукой квартиру с изрядно «подмоченной репутацией». – По стенам водопады текли, с люстры лилось и до сих пор капает, мягкая мебель насквозь мокрая, линолеум в кухне поднялся… Всю ночь не спали – воду ведрами выносили. Это через крышу так лило. Сто раз писали заявки в мэрию, чтобы ее починили. Каждый год обещают, что внесут наш дом в список на ремонт. Врут. Жильцы сами сбрасываются, латают ее то там, то тут. Какой зоопарк, если у людей крыши текут?! Как все это восстановить, кто компенсирует?Досталось и соседям снизу – подъезд затопило вплоть до пятого этажа.– Мы недавно въехали в эту квартиру. Только-только ремонт сделали, пол перестелили, мебель новую купили – все прахом пошло, – чуть не плачет Елена с седьмого этажа. – Я понимаю, что жилищный фонд устарел. Мэрия это регулярно констатирует и ничего не делает. Будем обращаться в суд с иском о возмещении причиненного ущерба. Собираем подписи с жильцов.Между тем, судя по оперативным данным по состоянию на утро 14 июля, опубликованным горсоветом, в Харькове в результате стихии было повалено шесть деревьев на придомовых территориях, распилом и вывозом которых занимаются коммунальщики. Позже был опубликован телефон, по которому предлагают звонить и писать в Viber, WhatsApp и Telegram всем пострадавшим от непогоды – 067-579-47-47.В облгосадминистрации рассказали, что гроза обесточила 15 населенных пунктов региона. В полдень почти все абоненты уже были с электричеством.