После изменения критериев классификации стран по опасности коронавируса украинским туристам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно будет проходить обсервацию или делать тест на COVID-19.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий 15 июля."Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19. Ожидаем положительных решений и по другим туристическим маршрутам!", - написал он в Telegram-канале.Как сообщалось, Кабмин повысил с 40 до 55 активных больных с COVID-19 на 100 тысяч населения показатель для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.Стоит отметить, что после решения Кабмина в "зеленую зону" должны теперь попасть также Пакистан, Чехия, Болгария, Есватини (Свазиленд), Сальвадор, Гвинея-Бисау и Бангладеш.