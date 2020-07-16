Пострадавшие в результате насильственных действий граждане будут получать компенсацию из госбюджета, которую затем будут взимать с преступника.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська в Facebook 15 июля."Сегодня Кабмин поддержал наш законопроект, которым вводится механизм возмещения вреда потерпевшим в результате насильственных преступлений (изнасилование, тяжкие телесные повреждения, убийства близких родственников).Каждый человек, который пострадал в результате насильственного преступления, будет получать компенсацию от государства", - сообщил министр.Деньги выплатят тем, кто получил тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие.Размер минимально возможного платежа составит 40% от прожиточного минимума.Но фактические размеры компенсаций будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете.Выплаты будут осуществлять региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.После проведения выплат, государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса.Также каждого, кто совершил преступление или уголовный проступок, обяжут платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовными преступлениями.