Читайте также БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Лента новостей Уряд повинен піти. Нездатні – Юлія Світлична 21:20 В центре Харькова произошло ДТП (видео) 21:14 Работа Кабмина, перевыборы в Раду и провал региональной политики - Юлия Светличная стала гостем программы «Непрості питання» 20:52 У жителей капитально отремонтированого ЖК в Харькове после ливня обвалился потолок (фото) 20:20 Ученые предупредили о приближении «катастрофического» падения рождаемости 19:02 Жителям четырех районов Харькова на сутки отключат воду (список) 18:43 Какую «пакость» может преподнести мужчине пивной живот 18:21