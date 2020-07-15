Народный депутат Украины Юлия Светличная ответила на самые основные вопросы жителей Украины в эфире программы «Непрості питання» на телеканале «р1»

Люди и будут возмущаться и бастовать, потому что утеряна коммуникация. В принципе, административно-территориальная реформа в стране назрела и это логично пересмотреть функции органов местного самоуправления после реформы децентрализации. Однако прежде чем приступать к делению и формированию новых районов, нужно спросить у людей. Нужно объяснить людям: зачем это им нужно, какие функции теперь будут у новых районов, какое перспективное развитие новых территорий за этим следует, куда освободится финансирование, которое раньше шло на обеспечение аппарата, а сегодня, наверное, будет освобождено и пущено в развитие районов. Никто этого не сделал.Людей ставят перед фактом – сколько районов будет. Важно же не количество, а принцип – вот в этом суть реформы.А сейчас это свелось к банальному делению - сколько районов в Харьковской области нужно: четыре или семь. И четыре не оптимально и семь не достаточно. Поэтому люди действительно возмущены.Реформа должна проводиться логично, системно, понятно для людей, потому что каждая реформа несет за собой улучшение жизни каждого гражданина. Поэтому, действительно, то, что на сегодняшний день, в таком виде, в котором реформа представлена, она не понятна, и не оптимальна.Я не буду поддерживать такой законопроект. Во-первых, в стране достаточно много вызовов. Других вызовов. И экономических, и социальных, и геополитических, для того, чтобы рассматривать только этот закон.А второе, в том виде, в котором он был вынесен в Верховный Совет, его принимать точно нельзя. В целом, понятно, стране нужно определиться – то ли узаконить игорный бизнес, то ли его запретить. Конечно, если мы говорим о законодательной части, нужно сделать так, чтобы, по сути, игорный бизнес не стал той социальной язвой, которой дают возможность распространяться. Потому что так, как сегодня прописано правило – это повсеместное распространение тех же автоматов, где свободно и доступно это будет практически для каждого гражданина Украины. Считаю это не правильно, потому что это не приносит пользу.Если мы говорим о легализации игорного бизнеса, то тогда нужно подходить к этому очень осторожно, для того чтобы локализировать эту сферу и дать возможность ей прибывать под контролем государства. В том числе, наполняя бюджет. Но не подходить к этому закону исключительно как к средству или источнику финансирования государственного бюджета, либо наполнения местных бюджетов.Да ее нет. Предыдущая программа от последней программы отличается только количеством страниц. Ее нет. По сути, она ничего общего с улучшением качества жизни людей не несет. И это было рассмотрено всеми депутатами и принято обоюдное решение. Нет ни одного, ни количественного, ни качественного показателя. Это не программа правительства сорока миллионной страны.Ну, если объективно смотреть, то ни первый, ни второй, эффективно не управляли Кабинетом министров Украины.Но если сравнивать, то у Гончарука хотя бы было видение управления реформ. Да, можно говорить, что не хватило опыта, не хватило квалификации министров, чтобы осуществить те или иные реформы, не хватило времени, возможно.Но у этого Премьер-министра даже видения нет. Вот вы журналист, который интересуется политикой, который ее анализирует. Вот вы можете вспомнить, какую реформу внедрило правительство за последние три или четыре месяца?Вот, даже вы не вспомните. Ну, так и большинство людей абсолютно недовольны тем, что сегодня происходит. Кабмин не справляется со своими задачами, поэтому было принято такое решение в зале – отправить программу на доработку. А вернее, на представление ее новой, так как она должна быть.На сегодняшний день Кабинет Министров явно не справляется со своими функциями. Касаемо Верховной Рады, на сегодня нет законных и конституционных оснований распустить Верховный Совет Украины. Но если таковые основания возникнут, то я буду абсолютно «За» роспуск и перезагрузку Верховного Совета Украины.Там собралось большое количество людей, которые никакого отношения не имеют ни к политике, ни к законотворчеству. Не имели, не имеют, и не будут иметь. Такой состав не отображает ситуацию в стране. Поэтому, безусловно, он должен быть заменен.Если говорить о центральных органах власти, то в целом работу можно признать как удовлетворительную.В части экономических запретов здесь были взяты шаблоны и европейские подходы. Но так трафаретом перенести европейский опыт на украинские реалии невозможно, потому что, объективно, у европейских и развитых стран больше запас прочности, у них есть финансовый ресурс на поддержку разных сфер, да и бизнес у них богаче. Наш бизнес, от части, не справился с этим. Вы видите, что малый и средний предприниматель иногда не выходит из карантина и теряет возможность существования. Поэтому, в этой части, были не до конца продуманы шаги. Но, в целом, можно признать работу, как верную. Потому что вызов действительно достаточно серьезный.А вот на местах, в области, работа полностью провалена. Было два месяца для того, чтобы начать подготовку, для того, чтобы обеспечить больницы необходимым оборудованием, снабдить всех медиков средствами индивидуальной защиты, выделить финансирование для объектов и предметов первой необходимости. В конце концов – подготовить отдельное здание, чтобы не нарушать медицинский процесс, и в случае необходимости переводить туда тех больных, которые болеют COVID-19, не создавая сложности при этом никакому медицинскому учреждению. Этого не было сделано.Вместо подготовительной работы были яркие бравации и рапортования как у нас все хорошо. Ребячество и неопытность привели к тому, что на сегодняшний день полностью провалена ситуация по коронавирусу в Харьковской области.Я буду поддерживать законопроект о выборах. На сегодня он действительно является сложным. И считаю, что для власти, в целом, будет определенным вызовом – провести по этой модели местные выборы.Однако наши коллеги внесли около четырех тысяч поправок, будем его уже в процессе обсуждения усовершенствовать. В том числе и в зале. Но считаю, что новый шаг и, в принципе, я поддерживаю, в том числе, и открытые списки.Считаю, что у избирателя будет больше возможности определить качество тех депутатов, которых предложила партия. И в партийном списке выбрать того кандидата, который более достоин.Наша команда будет принимать участие во всех уровнях местных выборов.Для нас важен не «спортивный интерес» получения мандата. Для нас важна сама возможность продолжать развивать Харьковскую область и помогать людям.Сотрудничество возможно только с той партией, которая отстаивает национальные интересы, государственные интересы, интересы каждого гражданина Украины и имеет характер патриотической деятельности. Для меня это важно. Такие партии есть, и мы можем объединить наши усилия.Нет, не оставим. Людей пытались обмануть.Дело не в кандидате, дело в подходах. Недавно Государственным бюро расследований было открыто производство, и мы предоставим всю имеющуюся информацию для того, чтобы следствие полностью рассмотрело и нашло как исполнителей, так и организаторов всех этих незаконных действий.Может. И справится. Без сомнений.Ну, строить надо. И сдавать объекты надо. И чем больше их будет – тем лучше. Потому что этого люди ждали очень долгое время, и иногда десятилетиями.А касаемо «Большой стройки», здесь много вопросов, потому что люди ожидали не банального завершения объектов с высокой степенью готовности, которые готовы на 80% или 95%. Люди ждали другого.Под большой стройкой нужно понимать системные большие проекты, такие как строительство спортивных комплексов доступных для деток и всех жителей, строительство больших автомагистралей, новый аэропорт, там где это необходимо, социальную инфраструктуру, медицинские комплексы, внедрение или разработку новых жилищных программ, которые бы дали возможность снизить цену на рынке и сделать жилье доступным для всех категорий людей. Под этим подразумевают большое строительство, а не достроить 10 или 15 объектов, которые и так уже практически на выходе.Нужно ли достраивать детский садик в Южном или в Песочине? Да, конечно нужно. Его сдавать нужно, потому что детям надо идти в школу и люди уже два года ходят мимо этих объектов и ждут, пока они откроются.Дело же не в том, кто откроет. Дело в том, что ты пытаешься строить перспективу, прислушиваешься к мнению людей, потому что эти объекты будут приносить пользу много-много лет.Это как раз примеры большого строительства. Такие примеры и должны быть внесены в программу большой государственной стройки. В том числе и онкологический комплекс, который уже был подготовлен, разработан, начали строительство, а сейчас этот проект полностью заморожен. Я абсолютно против этого. Это неправильно, в первую очередь по отношению к минимум 80 тысячам людей, которые болеют онкозаболеваниями в Харьковской области.Считаю, что это абсолютно неправильно. Вот как раз это – абсолютно неверный подход. Не человеческий, не управленческий. Он говорит о многом. Я не поддерживаю это, и наша реакция, в соответствии с этим, тоже будет.Нет движения вперед. Есть имитация. Вернее, попытка имитации, и то неудачная.Людям многое обещали, было много ожиданий. В целом, людям сказали, что будет лучше, а лучше не происходит. Это неправильно.Считаю, что полностью неспособный Кабинет Министров и его нынешний состав. Считаю, что главы областных государственных администраций – абсолютно неподготовленные люди.Знаете, Бог с ним «без опыта». Плохо, но, как говорится, «дело наживное». Но каким-то случайным образом подобраны люди, которые в силу своих возможностей просто не в силах управлять такими категориями, как область.Считаю, что полностью провалена региональная политика на уровне государства. И Президенту нужно разобраться, то ли это происходит от некомпетентности, то ли в силу каких-то «шкурных» интересов.Да.По части вопросов согласен.Думаю, знает.Должна быть. Иначе, в противном случае, он потеряет поддержку и доверие людей, которую уже не вернуть.Конечно, помню. Лица помню, истории.Иногда сами люди удивляются, что мы с ними запоминаем те моменты, когда знакомились. Конечно, и мне очень приятно, что на встречах мы общаемся и с теми людьми, с которыми реализуем проекты или достигаем чего-то, и с новыми, с которыми можно созидать и делать что-то полезное для громады.Я бы разделила. Критика же бывает разной.Иногда бывает критика в виде предложений. Довольно эмоциональная, но для того, чтобы что-то улучшить. И это нормально абсолютно, когда люди высказывают свое мнение, когда у них чего-то недостает, либо они что-то предлагают. Вот с этой критикой можно работать, она ведет к созиданию.А есть критика ради критики, потому что нужно критиковать. Иногда это какой-то политический заказ, либо потому, что всех нужно немножко держать в тонусе. Здесь выслушаешь, но тратить на это время нет смысла, потому что она не несет за собой конкретики. Ничего полезного из нее выжать невозможно.А есть критика из зависти. Вот на нее точно не стоит тратить свое время. Она радует, значит все правильно. Значит нужно продолжать, и, при чем, увереннее и сильнее.Плакать может заставить гордость за страну, за достойных людей, украинцев. Или когда люди приходят за помощью и поддержкой, ты переживаешь их историю, чувствуешь сострадание, потому что иногда, в силу разных обстоятельств, мы просто не можем, не в наших силах помочь человеку.Вот для примера, мы недавно встречались с одной прекрасной девушкой в Кегичевском районе. Молодая девушка, 19 лет. Она заболела онкозаболеванием и в процессе лечения потеряла ногу. Прекрасный и добрый человек с высокой степенью справедливости, красивая девушка.Мы помогали ей, будем помогать, но не все в наших силах вернуть и сделать так, чтоб этот человек был по-настоящему счастлив.Поэтому, вот такие моменты сострадания и сочувствия, безусловно, заставляют задуматься.Конечно, очень много. И в Украине, я благодарна Богу за то, что действительно много и союзников, и друзей, с которыми я дружу уже достаточно много времени. В том числе, и за пределами Украины.Я считаю, что это, отчасти, дар. Считаю, что это очень хорошо и очень полезно. Дружба не может быть потребительской. Здесь возможность отдавать тогда, когда это необходимо.Конечно. Безусловно, верю. У меня очень много друзей женщин. Она такая же, как и мужская.Хороший вопрос. Такой, знаете, как из детства «Кем ты хочешь стать?».Журналистом. Я же родилась в День журналистики, поэтому тут ответ очевиден (смеется).Я считаю, что это как раз то, чем я бы занималась. В школе любила писать, и гуманитарные науки были моими любимыми. Поэтому, безусловно, журналистика – та профессия, с которой, я думаю, я шла бы по жизни.Давайте.Конечно, собака.Пешком на экскурсию.Лимонад, но по хорошим поводам от бокала шампанского не откажусь.И сына, и дочь.Созваниваемся часто и с мамой, и с отцом. Но, если честно, то мама мне звонит чаще.Честный человек, который умеет держать слово. Это лучший президент для страны.