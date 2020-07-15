Конструкция нового ЖК Семинарский не справилась со стихией.Как рассказала жительница, купившая квартиру в ЖК Семинарский (Жилстрой - 1), в результате ливня, прошедшего в Харькове накануне, в их комплексе обвалились потолки, а коридоры залило водой.
"Если ваша жизнь слишком спокойна - купите квартиру в Жилстрое. Приключения обеспечены! Много и самые разнообразные! Вчера и сегодня после дождя затопило коридоры 5 , 4-го этажа! И дошла до 2-го! Вот как! Вода текла даже из электро щитиков!", - написала пользователь Instagram alice_yoga_
По словам девушки, когда дом масштабно затопило, они обратились к застройщику и городским властям, однако там жильцам комплекса помогать отказались.
"Жилстрой сказал что мы уже на балансе города. А город сказал что на балансе Жилстроя"