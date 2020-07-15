Народний депутат України Юлія Світлична вважає, що серед міністрів та нардепів забагато випадкових людей, які не займаються своїми прямими обов’язками, а отже мають піти.

Про це вона розповіла в інтерв’ю телеканалу Р1.Світлична наголошує, що наразі для ВРУ та Кабмін не справляються із поставленими їм завданнями, а отже є всі передумови для того, аби вони пішли у відставку.«На сьогоднішній день Кабінет міністрів явно не справляється зі своїми функціями. Що стосується Верховної Ради, то на сьогодні немає законних і конституційних підстав розпустити Верховну раду України. Але, якщо такі підстави виникнуть, то я буду абсолютно за розпуск і перезавантаження Верховної Ради України», - зазначає нардеп.Вона також акцентує на тому, що у Кабміні забагато випадкових людей, які для ефективності необхідно замінити.«Сьогодні там зібралася велика кількість людей, які ніякого відношення ні до політики, ні до законотворчості не мають. Чи не мали, не мають і, не матимуть! Такий склад не відображає ситуацію в країні, тому безумовно, він повинен бути замінений», - резюмувала Юлія Світлична.