15 июля на Салтовском шоссе трамвай не пропустил пожарный автомобиль, который двигался со спецсигналами.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицине катастроф, вызов по этому поводу в «103» поступил в 17:17. По предварительным данным, водитель трамвая не уступил дорогу пожарной машине, которая после столкновения перевернулась."Заметим, что пожарные двигались с включенным звуковым сигналом. Обидно, что даже профессиональные водители не уступают дорогу автомобилями со спецсигналами. К счастью, госпитализация участникам ДТП не понадобилась. Центр ЭМП обращается ко всем участникам дорожного движения: уступайте дорогу автомобилям со специальными звуковыми сигналами: пожарным, скорой. Помните, что они спешат спасти чью-то жизнь или имущество", - сообщили в Центре.