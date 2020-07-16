Наразі процес утворення громад викликає у людей супротив через те, що влада не зуміла пояснити, що чекатиме на людей, після створення нових районів і на що йтиме фінансування.

Про це в інтерв’ю телеканалу "р1" розповіла народний депутат України Юлія Світлична.Вона наголосила, що для успішної реалізації реформи потрібна комунікація, яка наразі між владою та людьми втрачена.«Люди будуть обурюватися і страйкувати тому, що втрачено комунікацію. В принципі адміністративно-територіальна реформа в країні назріла і це логічно переглянути функції місцевого управління після реформи децентралізації. Однак, перш ніж приступати до поділу і формування нових районів, потрібно пояснити людям, навіщо це їм потрібно, які функції будуть тепер у нових районів, який перспективний розвиток нових територій за цим прослідує, куди звільниться фінансування, яке раніше йшло на забезпечення апарату, а сьогодні, напевно, буде звільнено і пущено в розвиток районів», - пояснила вона свою точку зору.Також Світлична зазначила, що замість роз’яснень людей ставлять перед фактом того, скільки районів у їхній області лишиться, однак чи буде це кращим для громади лишається питанням відкритим.«Людей ставлять перед фактом скільки районів буде. Важливо ж не кількість, а принципи - ось в цьому суть реформи. Але зараз це звелося до банального поділу скільки районів Харківської області потрібно - чотири чи сім. І чотири не оптимальне, і сім недостатньо. Тому люди справді обурені. Реформа повинна проводиться логічно, системно, зрозуміло для людей, тому, що кожна реформа несе за собою поліпшення життя кожного громадянина. Тому дійсно те, що на сьогоднішній день в такому вигляді, в якому реформа представлена, вона не зрозуміла і не оптимальна», - резюмувала політик.