Об этом народный депутат рассказала в эфире телеканала "р1".

Народный депутат Украины Юлия Светличная, отвечая на вопросы телеведущей в эфире программы "Непрості питання", поделилась с телезрителями своими предпочтениями.

Нардеп рассказала, что хотела бы двух детей - девочку и мальчика, кошкам предпочитает собак, а между шампанским и лимонадом выберет безалкогольный напиток, хотя по праздникам, если есть хороший повод, от бокала шампанского не откажется.

Также Светличная рассказала, кто по ее мнению мог бы быть лучшим президентом страны:

"Честный человек, который умеет держать слово. Это лучший президент для страны", - подчеркнула народный депутат.

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