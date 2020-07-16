Об этом народный депутат рассказала в эфире телеканала "р1".

Народный депутат Украины Юлия Светличная, отвечая на вопросы телеведущей в эфире программы "Непрості питання" , поделилась с телезрителями своими предпочтениями.Нардеп рассказала, что хотела бы двух детей - девочку и мальчика, кошкам предпочитает собак, а между шампанским и лимонадом выберет безалкогольный напиток, хотя по праздникам, если есть хороший повод, от бокала шампанского не откажется.Также Светличная рассказала, кто по ее мнению мог бы быть лучшим президентом страны:"Честный человек, который умеет держать слово. Это лучший президент для страны", - подчеркнула народный депутат.