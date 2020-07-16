Об этом нардеп рассказала в эфире телеканала "р1".

15 июля, в эфире телепрограммы "Непрості питання" на телеканале "р1", народный депутат Украины Юлия Светличная рассказала о своем участии в грядущих местных выборах."Наша команда будет принимать участие во всех уровнях местных выборов. Для нас важен не "спортивный интерес" получения мандата. Для нас важна сама возможность продолжать развивать Харьковскую область и помогать людям", - рассказала нардеп.Так же, отвечая на вопрос ведущей о возможном сотрудничестве с другими политическими силами, Светличная подчеркнула, что совместная работа возможна исключительно с проукраинскими силами."Сотрудничество возможно только с той партией, которая отстаивает национальные интересы, государственные интересы, интересы каждого гражданина Украины и имеет характер патриотической деятельности. Для меня это важно. Такие партии есть, и мы можем объединить наши усилия."