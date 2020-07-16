Растения выращивал 47-летний житель Изюмского района, ранее судимый за незаконное хранение запрещенных веществ.Как сообщают в пресс-службе областного главка, участковые офицеры Изюмского отдела полиции получили информацию о том, что житель района по месту своего проживания выращивает наркотические растения.
Во время санкционированного обыска полицейские обнаружили среди посевов кукурузы 87 кустов конопли, которые мужчина выращивал для собственного употребления.
Сейчас все изъятые растения конопли отправлены для проведения экспертного исследования, а следственным отделением Изюмского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.