За сутки в регионе 58 новых заболевших. Еще трое людей скончались

Как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19. На сегодняшний день Харьковская область этим критериям не соответствует.