Главному врачу харьковской больницы сообщили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст. 367 УК Украины).Его действия причинили ущерба в сумме почти 3 млн грн, сообщает пресс-служба Нацполиции в области.
Досудебное следствие установило, что 2 июля предприниматель предоставил фальшивую накладную главному бухгалтеру больницы, согласно которой он якобы передал больнице 8 тысяч фотоальбомов.
Главврач подписал и скрепил печатью больницы договор ответственного хранения и акт приема-передачи альбомов, не проверив наличие указанного в договоре имущества. Также он подписал и скрепил печатью платежное поручение — на его основании больница перечислила предпринимателю 2 млн 864 тысячи гривен на несуществующие альбомы для фотографий.
Также правоохранители сообщили о подозрении по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребление служебным положением) предпринимателю, который заключил договор с больницей.
Главврачу грозит от двух до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Предпринимателю — от семи до 12 с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией.