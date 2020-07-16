Прогноз базируется на информации о репродуктивной способности населения страны и других показателях.

Численность населения Украины к 2100 году уменьшится до 17,6 млн человек по сравнению с официальным показателем 44,6 млн в 2017 году. Об этом говорится в исследовании ученых Вашингтонского университета, опубликованном в издании Lancet.Прогноз базируется на информации о репродуктивной способности населения страны, смертности, миграции и других показателях из базы данных проекта Global Burden of Disease Всемирной организации здравоохранения.Напомним, по расчетам исследователей, численность населения Земли к 2100 году составит 8,79 млрд.Пик численности населения Земли придется на 2064 год, когда на планете будет насчитываться примерно 9,73 млрд человек. Затем начнется постепенное снижение, которое будет иметь постоянный характер.Как сообщалось, в Украине смертность в два раза превышает рождаемость. По данным Госстата, в течение января-апреля 2020 года численность населения уменьшилась на 96,2 тысяч человек и на 1 мая составила 41,806 млн человек.