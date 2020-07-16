Председателя военно-врачебной комиссии поймали на взятке. За кругленькую сумму директор одного из медицинских учреждений Харьковской области готова была признать юношу призывного возраста непригодным к военной службе.

Харьковская местная прокуратура №4 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, – получения должностным лицом неправомерной выгоды для себя, а также для третьих лиц за совершение любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, сопряженного с вымогательством, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что председатель военно-врачебной комиссии, которая является директором одного из медицинских учреждений Харьковской области, потребовала от родителей юноши деньги за изготовление документов о его непригодности к прохождению военной службы.Деньги врач получала двумя траншами. Сумма первого составила 12 тысяч гривен. 14 июля 2020 года при получении второго транша в размере 700 долларов, правоохранители поймали женщину с поличным.Досудебное расследование осуществляет Московский ОП ГУ НП в Харьковской области, оперативное сопровождение – УСБУ в Харьковской области.Досудебное расследование продолжается.