По состоянию на 1 июля 10% домовладений Харьковской области накопили задолженность за доставку природного газа.

Об этом сообщили в АО "Харьковгаз".Большая часть потребителей-должников уже получила досудебные уведомления с требованием оплатить долг. Если не заплатят, будет подан иск в суд. Тогда кроме суммы долга потребитель оплатит 2,1 тыс. грн. судебного сбора.Как напомнили в "Харьковгазе", все потребители, домовладения которых присоединены к газовым сетям, обязаны оплачивать услуги по доставке газа. Карантин или отсутствие потребления газа не освобождают от обязательств по своевременным расчетам. Если клиент не использовал газ в прошлом газовом году, для него государственным регулятором установлена минимально-обязательная оплата услуг по доставке газа.С 1 июля она составляет при наличии:- газовой плиты - 4,41 грн. в месяц;- газовой плиты и газового водонагревателя - 14,24 грн. в месяц;- отопительного прибора - 35,49 грн. в месяц.Плата за доставку газа не начисляется только в случае, когда потребитель обратился в газовую компанию с заявлением о расторжении публичного договора на распределение, а его домовладение отключено от газовых сетей механическим путем.