Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг".

Согласно исследованию "Общественно-политические настроения жителей Харьковской области", которое с 4 по 12 июля провела социологическая группа "Рейтинг", если бы проводились выборы глав областных государственных администраций, то 43% имеющих намерение принять участие в выборах отдали бы свой голос за Юлию Светличную. В то же время, Алексея Кучера поддержало бы лишь 4,6% жителей региона.По типу населенных пунктов, Светличную поддерживают 40% жителей поселков Харьковской области, 38% жителей Харькова и 45% - в других типах населенных пунктов. Нынешнего главу ХОДА поддержали бы 4% жителей сел, 5% жителей города и 6% - в других типах населенных пунктов.