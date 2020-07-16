По состоянию на 16 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрирован 2051 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 4 355 подозрений на COVID-19, из которых 2 845 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 168 человек, из них 161 - жители Харькова. Также за это время 1 552 пациента выздоровели, 114 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 июля в Украине подтверждено 56 455 случаев COVID-19, 28 931 человек выздоровел, 1 445 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 848 новых случаев.