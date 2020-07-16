Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Такое решение поддержали 332 депутата.

Так, “Слуга народа” отдала 226 голосов “за”, ОПЗЖ - 40, “Европейская солидарность” - 0, “Голос” - 0, “Батькивщина” - 0, “За будущее” - 15, “Доверие” - 17, внефракционные депутаты - 13.Кириллу Шевченко — 47 лет, он родился в российской Туле. В 1994 году Шевченко закончил Харьковский государственный экономический университет с дипломом экономиста.Кирилл Шевченко много лет руководит "Укргазбанком". В Офисе президента его кандидатуру на должность главы НБУ обсуждали еще в начале июля.При этом Шевченко является главой правления "Укргазбанка" с мая 2015 года. До этого он занимал должность первого заместителя и исполняющего обязанности главы правления. В 2012-2014 годах Шевченко был советником руководителя "Ощадбанка".В банковской сфере новый глава НБУ с 1994 года, где работал в "Украинском кредитном банке" (сейчас А-Банк), в банке "Финансы и Кредит". После возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Также в 2009 году несколько месяцев был советником премьер-министра Юлии Тимошенко.Кирилл Шевченко, отвечая на вопросы депутатов из профильного парламентского комитета заявлял, что не допустит неконтролируемой инфляции или эмиссии и считает приоритетом продолжение сотрудничества с МВФ. Но если учесть, что причиной отставки предыдущего главы НБУ заключалась в непреодолимом желании Офиса президента влиять на работу Национального банка, наивно предполагать, что выбранный офисом кандидат сможет сохранить независимость как свою, так и вверенного ему ведомства.Напомним, 1 июля глава правления НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. Такое решение он объяснил систематическим политическим давлением, которое не давало ему эффективно выполнять должностные обязанности. Незадолго до написания заявления Смолий сообщал о планах руководить Нацбанком до 2025 года – срока окончания подписанного в 2018-м семилетнего контракта.2 июля Владимир Зеленский внес с Раду представление, и на следующий день парламент 268 голосами «за» уволила главу НБУ.