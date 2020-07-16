Чтобы лучше понимать, может ли вам грозить сердечный приступ, всегда обращайте внимание на состояние своих ног, – данный совет был озвучен британскими медиками из NHS (National Health Service), Национальной службы здравоохранения. Один из предупреждающих сигналов – следы от носков.

Сердечный приступ (инфаркт) случается, когда блокируется артерия, снабжающая сердце кровью и кислородом. Это событие само по себе внезапное, но процесс, предваряющий его, развивается постепенно.Чаще всего к сердечному приступу приводит ишемическая болезнь сердца (ИБС), при которой коронарные артерии – основные кровеносные сосуды, обеспечивающие миокард кровью, – забиваются отложениями холестерина. Британские врачи рассказали, как по внешним признакам можно понять, грозит ли человеку сердечный приступ. Они заявили: обращая внимание на свои ноги, замечая происходящие изменения, можно своевременно обнаружить предупреждающие знаки опасных процессов в сердечно-сосудистой системе.«Симптомы, предвещающие инфаркт, можно описать как неочевидные, иногда довольно странные. Ваш риск сердечного приступа можно считать повышенным, если, например, сняв носки в конце дня, вы видите на коже ног сильные оттиски их резинки, узора», - цитирует специалистов Express.Также они рекомендуют обращать внимание на другие признаки, которые могут появиться на коже ног: это ее синий или фиолетовый оттенок, образование фиолетового сетчатого рисунка, появление желтоватых «восковых» наростов.«Отек лодыжек является еще одним возможным предупреждением о слабости сосудов и сердца. Он возникает из-за повышенного содержания жидкости в тканях. Заметив опухшие лодыжки и следы от носков, необходимо следить за любыми другими признаками. Это может помочь точно установить, связана ли проблема с сердцем, и принять меры по ее исправлению при необходимости», - резюмировали эксперты.