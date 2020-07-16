Верховная Рада приняла закон о легализации азартных игр, который предлагает ввести систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр, с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности и расположения игорного заведения.

Закон предусматривает жесткие требования к стабильности и обеспечения выплат выигрышей. Также предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом – Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, которая подчинена Кабинету министров. В компетенцию комиссии входит лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации игорного оборудования.В частности, залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3–5 звездами, казино – в отелях категории "пять звезд" с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева - не менее 150 номеров); загородных комплексах отдыха из двух или более зданий общей площадью не менее десяти тысяч квадратых метров с обязательным оснащением отелем категории "пять звезд"; на специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.Букмекерские пункты предложено размещать в гостиницах 3–5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева – не менее 50 номеров), а также на ипподромах.Также предусмотрено увеличение минимального возраста игроков до 21 года.Парламент учел поправку о размещении залов с игровыми автоматами не ближе 500 метров от учебных заведений.Если закон подпишет президент и он вступит в силу, в Украине будет разрешена деятельность казино и букмекерских пунктов (в том числе в интернете), залов игровых автоматов и организация онлайн-покера.К азартным играм в казино отнесены: рулетка, карточные игры, игры в кости, игровые автоматы. Букмекерская деятельность – проведение пари (букмекерских и пари тотализатора).