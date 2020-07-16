Харьковский полумарафон не состоится 18 июля, как планировалось, и перенесен на 21 марта 2021 года.

Как сообщили организаторы, это связано с карантинными мероприятиями, введенными в Харьковской области в связи с эпидемией коронавируса.«Мы приняли очень непростое решение. В данной ситуации нет ни малейшей уверенности, что мы сможем провести этот старт, например, через месяц или два», - отметили организаторы полумарафона.По их словам, все участники будут автоматически перенесены на новую дату.С более подробной информацией можно ознакомиться здесь