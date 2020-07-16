В государственном учреждении «Крюковская исправительная колония (№29)» проводится сбор урожая ранних зерновых культур. Уборке подлежит 297 гектаров, в том числе озимой пшеницы – 212 га, ярового ячменя – 75 га, озимой ржи – 10 га.

Из-за погодно-климатических условий, а именно сильнейшей засухи, сбор урожая зерновых начат почти на неделю раньше установленных агротехнических сроков. По состоянию на 13 июля 2020 года фактически намолочено 488 тонн озимой пшеницы и 99 тонн ярового ячменя. Благодаря настойчивой и слаженной работе специалистов предприятия учреждения средняя урожайность озимой пшеницы составляет – 49 центнеров с гектара, ярового ячменя – 40,5 центнера, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Для сбора урожая задействовано два комбайна, ЗИЛ и трактор.– Проведение сбора урожая ранних зерновых вовремя и без потерь является залогом финансовой стабильности предприятия, – отметил начальник учреждения Сергей Довженко.