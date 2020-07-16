С 1 сентября в зависимости от эпидемической ситуации Украину поделят на четыре зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в «красной» зоне.Об этом сообщили в пресс-службе комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
Разработаны три сценария работы школ при разной эпидемиологической ситуации в Украине, в каждом из которых будет свой алгоритм начала учебного года:
- при низком уровне заболеваемости посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме;
- при высоком уровне заболеваемости школьники вернутся на дистанционное обучение,
- при среднем уровне заболеваемости уровне заболеваемости учеба будет смешанного типа.
Ожидается, что наиболее вероятна последняя ситуация. Для нее составили ряд рекомендаций:
- соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты;
- отмена массовых мероприятий и экскурсий;
- проведение собрания педагогических коллективов в дистанционной форме;
- предотвращение скопления большого количества людей;
- разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста;
- рекомендовано проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе и применение комбинированного обучения;
- лицам из группы риска с хроническими, легочными, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом и прочее будет рекомендовано временно перейти на экстернат или дистанционное обучение;
- полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет, поскольку признана неприемлемой;
- на карантин учебные заведения будут закрывать на 14 или 7 дней;
- учителя не будут еженедельно делать тесты;
- иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться.
Форма обучения в школах в условиях эпидемии коронавируса будет окончательно утверждена на следующем заседании Кабинета министров.