С 1 сентября в зависимости от эпидемической ситуации Украину поделят на четыре зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в «красной» зоне.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.Разработаны три сценария работы школ при разной эпидемиологической ситуации в Украине, в каждом из которых будет свой алгоритм начала учебного года:- при низком уровне заболеваемости посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме;- при высоком уровне заболеваемости школьники вернутся на дистанционное обучение,- при среднем уровне заболеваемости уровне заболеваемости учеба будет смешанного типа.Ожидается, что наиболее вероятна последняя ситуация. Для нее составили ряд рекомендаций:- соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты;- отмена массовых мероприятий и экскурсий;- проведение собрания педагогических коллективов в дистанционной форме;- предотвращение скопления большого количества людей;- разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста;- рекомендовано проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе и применение комбинированного обучения;- лицам из группы риска с хроническими, легочными, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом и прочее будет рекомендовано временно перейти на экстернат или дистанционное обучение;- полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет, поскольку признана неприемлемой;- на карантин учебные заведения будут закрывать на 14 или 7 дней;- учителя не будут еженедельно делать тесты;- иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться.Форма обучения в школах в условиях эпидемии коронавируса будет окончательно утверждена на следующем заседании Кабинета министров.