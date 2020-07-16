В Харькове до 2030 года планируют на 30% уменьшить выбросы углекислого газа.

Об этом на третьем круглом столе, который прошел 15 июля в рамках разработки Стратегии Харькова до 2030 года, сообщил заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества горсовета Дмитрий Гармаш.Эта работа включает несколько основных направлений, среди которых - энергомониторинг, который будет обеспечиваться снятием всех показателей в онлайн-режиме. Уже этот шаг позволит экономить средства городского бюджета. Также важным является энергоменеджмент, который обеспечивает связь между всеми городскими структурами, занимающимися энергоэффективностью. Третий важный этап реализации плана - работа с партнерами, а именно - выстраивание отношений города с бизнесом, общественными организациями, молодежным советом, вузами, - сообщил Дмитрий Гармаш.Напомним, что в городе разрабатывается новая стратегия развития города Kharkiv STARTegy 2030. Ее обсуждение проходит в виде круглых столов с участием экспертов, представителей городского совета и общественности. Первое обсуждение было посвящено сферам жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и транспорта.