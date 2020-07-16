Алешковские пески на Херсонщине, древнегреческий полис на Николаещине, самая длинная гипсовая пещера в мире на Тернопольщиине… Лето и отпуск в период закрытых границ — это шанс узнать родную страну получше, ведь она таит в себе огромное количество достопримечательностей, часто менее известных, чем зарубежные, но ничуть не уступающих им по красоте. Куда можно поехать этим летом и сколько нужно выложить за аренду жилья?

Умань и Букский каньон

Алешковские пески и Станиславские кручи

Древний город и Актовский каньон

Днестровский каньон и Джуринский водопад

Заповедник Качановка и дворец Кирилла Разумовского

Аналитики OLX подготовили топ-5 наиболее интересных мест для путешествий.В направлении Умани гораздо больше интересных мест, чем может показаться. Этот город стоит посетить в первую очередь ради дендропарка «Софиевка». Хотя и сама по себе Умань хранит богатую историю, и прогулка по городу скучной не покажется. Всего в часе езды от города, рядом с пгт Буки, находится живописный Букский каньон, экскурсия по которому запомнится надолго.Остановиться можно в Умани: среди онлайн-объявлений за май и июнь было более 60 вариантов посуточной аренды квартир. Однушку, двушку и даже трешку можно снять в среднем за 500 грн в сутки, а дом обойдется в 800 грн в день.Херсонская область с туристической точки зрения представляет собой не только морские курорты. Напротив, степная ее часть славится очень интересными локациями, уникальными не только для Украины, но и для Европы. Здесь можно понаблюдать за редкими животными в природной среде обитания, посетив биосферный заповедник Аскания-Нова (записаться на экскурсию стоит заранее), побывать в одном из самых больших песчаных массивов Европы — Алешковских песках и запомнить на всю жизнь потрясающие виды с вершин Станиславских круч на берегу Днепро-Бугского лимана.Чтобы посмотреть все достопримечательности области, удобнее всего остановиться в Херсоне, где за последние два месяца сдавали в аренду более 170 вариантов квартир. Однокомнатная обойдется в среднем в 450 грн в сутки, двух- и трехкомнатная — в 550 грн. Дом будет стоить около 1 тыс. грн.Николаевская область сможет удивить не меньше, ведь здесь находятся раскопки античного города и центра одноименной древнегреческой колонии, основанной в XVII веке до нашей эры — Ольвии, которая теперь носит статус национального заповедника. Находится он на берегу Днепро-Бугского лимана, около села Парутино. Еще одной достопримечательностью области является Актовский каньон, расположенный рядом с селом Актово. Местные пейзажи можно назвать не иначе как чудом природы, высота скал здесь порой достигает 40–50 метров.Так как мест для проживания возле этих локаций еще нет, удобно останавливаться в Николаеве, где по данным онлайн-сервиса за два последние два месяца можно было найти более 220 вариантов посуточной аренды квартир. Однокомнатную предлагают за 380 грн в сутки, двушку — за 500 грн, а трешку — за 900 грн. Если же ехать большой компанией, можно снять дом за 800 грн в день.Тернопольская область богата как красивейшими замками, хранящими тайны веков, так и природными достопримечательностями. Первые, например, можно посетить в Збараже и Скалате. Среди нерукотворных красот – Днестровский каньон в районе городка Залещики, Джуринский водопад и Оптимистическая пещера, которая считается самой длинной гипсовой пещерой мира. К слову, все три локации находятся довольно недалеко друг от друга.Административный центр области – «файне місто Тернопіль» – всегда рад гостям, там тоже есть что посмотреть. Будет интересно остановиться в городе и путешествовать по красотам региона.К приезду можно арендовать жилье, выбрав квартиру по душе более чем из ста вариантов: однокомнатная стоит в среднем 500 грн в сутки, двух- и трехкомнатная — 600 грн.Оставит свой след в сердце и поездка в Черниговскую область. Здесь расположены бывшая казацкая столица Батурин с дворцом Кирилла Разумовского и цитаделью, а также национальный заповедник Качановка, созданный на основе дворцового ансамбля и парка. Окунуться в красоту природы Полесья можно в Межречинском природном парке, а Голубые озера рядом с селом Олешня запомнятся своей чистой родниковой водой. Путешествовать по области можно, поселившись в Чернигове — этому историческому центру тоже есть что показать.Хватает здесь и жилья в аренду — более 270 квартир за май и июнь. Однушки сдают в среднем за 400 грн в сутки, двушки — за 500 грн, а трешки — за 650 грн. Дом будет стоить около 750 грн в день.