Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития предложил создать еще семь районов в рамках административно-территориальной реформы.

Об этом 16 июля сообщается со ссылкой на решение комитета.Соответствующие изменения комитет внес в проект постановления ВР №3650 о создании и ликвидации районов в рамках админреформы.- Я понимаю, что не могут быть все довольны. Но мы должны завершить эту реформу и провести выборы 25 октября на новой административно-территориальной основе. Это должны понимать все, кто обвиняет нас в том, что мы подрываем реформу децентрализации, - заявил председатель комитета Андрей Клочко, комментируя принятые изменения.Проект постановления, разработанный и внесенный на рассмотрение ВР Кабинетом министров, изначально предусматривал создание 129 районов вместо нынешних 490.