Харьковчане обратились к городским властям с просьбой заставить перевозчиков отремонтировать автобусы.

Соответствующая петиция опубликована на сайте Харьковского городского совета. Авто обращения — Михаил Бойков."Жители города Харькова и гости просят заставить предпринимателей отремонтировать действующие маршрутки и не допускать к выезду неисправные автобусы. Передвижение на таких маршрутках каждый день становится небезопасным и некомфортным", — написал харьковчанин.Пока обращение поддержали два человека. Чтобы горсовет рассмотрел петицию, она должна набрать пять тысяч подписей за три месяца.