Общий товарооборот в зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы за шесть месяцев 2020 года составил почти 1,9 миллиарда долларов. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 25%.

Экспортные операции, удельный вес которых в общем товарообороте – 43%, составил 792 миллиона долларов, по сравнению с 2019 годом выросли на 47% (538 млн долл. в 2019-м).Показатели импорта, удельный вес которых в общем товарообороте составляет 57%, также увеличились. Если в 2019 году они составляли 951 млн долл, то за шесть месяцев 2020-го таможенники зафиксировали рост на 12% – 1,068 млрд долл.Рост показателей связан с расширением зоны деятельности Слобожанской таможни, в которую вошли таможенные посты не только Харьковской области, но и части Сумской.Среди товаров, которые экспортировались из Украины в течение шести месяцев 2020 года в зоне деятельности Слобожанской таможни, наибольший удельный вес имеют: промышленное оборудование – 16%, табак – 13%, пластмассы, полимерные материалы – 9%, электрические машины и оборудование – 4%, изделия из черных металлов – 4%.Среди товаров, которые импортировались в Украину в тот же период, наибольший удельный вес имеют: табак – 12%, промышленное оборудование – 11%, нефтепродукты – 10 %,, пластмассы, полимерные материалы – 9%, электрические машины и оборудование – 6%.