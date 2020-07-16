В случае, если дети пойдут 1 сентября в школу, измерять им температуру сможет не только медсестра, но и другие сотрудники учебного заведения – Минздрав разрабатывает новые правила.

– Что касается медицинской сестры, которая работает в школе, то мы считаем, что вопрос, каким образом она будет работать, следует рассмотреть владельцу заведения, администрации, – сказал министр охраны здоровья Максим Степанов. – Что касается скрининга температуры, то измерять ее могут и другие работники школы. Все эти моменты будут изложены в наших правилах, которые разрабатываются совместно с Министерством образования и науки.Чиновник добавил, что правила поведения должны быть эффективными.– У нас еще не было такой ситуации, которую мы переживаем сейчас относительно коронавирусной болезни… С одной стороны, мы должны разработать максимально комфортные правила, а с другой – они должны создать безопасные условия для здоровья наших детей, – справедливо заметил министр.